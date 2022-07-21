Защитник «Удинезе» Молина может перейти в «Атлетико»

Защитник «Удинезе» Науэля Молина близок к переходу в «Атлетико», информирует Gianluca di Marzio. Ранее сообщалось, что футболист входит в сферу трансферных интересов «Ювентуса».

По информации источника, переговоры между «Атлетико» и «Удинезе» начались несколько дней назад и Молина близок к заключению соглашения с мадридским клубом.

В 35 матчах прошедшего сезона серии А защитник забил 7 голов. «Удинезе» закончил чемпионат Италии на 12-м месте.