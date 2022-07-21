Защитник «Удинезе» Молина может перейти в «Атлетико»
Защитник «Удинезе» Науэля Молина близок к переходу в «Атлетико», информирует Gianluca di Marzio. Ранее сообщалось, что футболист входит в сферу трансферных интересов «Ювентуса».
По информации источника, переговоры между «Атлетико» и «Удинезе» начались несколько дней назад и Молина близок к заключению соглашения с мадридским клубом.
В 35 матчах прошедшего сезона серии А защитник забил 7 голов. «Удинезе» закончил чемпионат Италии на 12-м месте.
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9
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10
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12
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13
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
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|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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