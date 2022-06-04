«Ювентус» готов купить защитника «Удинезе» Молину

«Ювентус» заинтересован в переходе защитника «Удинезе» Науэля Молины, сообщает Tuttosport.

По данным источника, спортивный директор туринцев Федерико Керубини ведет переговоры о возможном трансфере 24-летнего футболиста. Его переход в команду обойдется «Юве» в 25-39 миллионов евро.

В 35 матчах завершившегося сезона серии А защитник забил 7 голов. «Ювентус» занял 4-е место по итогам розыгрыша-2021/22, «Удинезе» закончил на 12-м месте.