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Сегодня, 08:25

«Аталанта» предложила «Интеру» арендовать Пинамонти с обязательным выкупом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аталанта» ведет переговоры по трансферу нападающего «Интера» Андреа Пинамонти, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, бергамаски предложили арендовать 23-летнего итальянца с обязательством выкупа при достижении футболистом определенных условий.

«Интер» хочет, чтобы сумма выкупа игрока составила 20 миллионов евро и хочет включить в сделку право обратной покупки форварда.

В сезоне-2021/22 Пинамонти выступал за «Эмполи» на правах аренды из «Интера». На счету нападающего 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

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