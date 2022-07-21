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В контракте Дибалы с «Ромой» прописаны отступные в размере 20 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Пауло Дибала в среду, 20 июля, стал игроком «Ромы». Контракт подписан до 2025 года.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, контракт Дибалы включает пункт об отступных в размере 20 миллионов евро.

По информации источника, представители игрока требовали данного пункта во время переговоров и с «Интером», и с «Наполи». Однако клубы это не устроило.

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.

Пауло Дибала (слева). Пауло Дибала стал футболистом «Ромы». Аргентинец подписал контракт с клубом на 3 года

Пауло Дибала
Футбол
ФК Рома
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