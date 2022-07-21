В контракте Дибалы с «Ромой» прописаны отступные в размере 20 миллионов евро
Нападающий Пауло Дибала в среду, 20 июля, стал игроком «Ромы». Контракт подписан до 2025 года.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, контракт Дибалы включает пункт об отступных в размере 20 миллионов евро.
По информации источника, представители игрока требовали данного пункта во время переговоров и с «Интером», и с «Наполи». Однако клубы это не устроило.
В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.
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|0
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|0
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|0
|0
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|
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|0
|0
|0
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|0
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|
9
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|
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|
12
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|0
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|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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|0
|
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|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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