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Де Лигт о контракте с «Ювентусом»: «Я всегда принимал решения, основываясь на спортивном проекте, и двух подряд четвертых мест недостаточно»

защитник де Лигт высказался о переговорах с «Ювентусом» о новом контракте
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о продлении контракта с «Ювентусом».

«В настоящее время ведутся переговоры, и, когда придет время, я решу, продлевать ли контракт или искать другое место. Я всегда принимал решения, основываясь на спортивном проекте, и двух подряд четвертых мест недостаточно. Нам нужно сделать шаг вперед, результаты разочаровывают», — приводит слова де Лигта Sport Mediaset со ссылкой на NOS.

22-летний футболист считает, что провел свой лучший сезон.

«Я думаю, что это был мой лучший сезон, с точки зрения сыгранных матчей и качестве игры. Клуб согласен со мной. Травмы Кьеллини и Бонуччи дали мне шанс доказать свою ценность, теперь я должен сделать следующий шаг», — отметил де Лигт.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Челси».

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/juventus/juventus-de-ligt-rinnnovo-decido-io-due-quarti-posti-non-bastano_51059985-202202k.shtml
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Ювентус
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
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Ювентус

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Интер

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Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Итан Ампаду

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