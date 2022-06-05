Де Лигт о контракте с «Ювентусом»: «Я всегда принимал решения, основываясь на спортивном проекте, и двух подряд четвертых мест недостаточно»

Защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о продлении контракта с «Ювентусом».

«В настоящее время ведутся переговоры, и, когда придет время, я решу, продлевать ли контракт или искать другое место. Я всегда принимал решения, основываясь на спортивном проекте, и двух подряд четвертых мест недостаточно. Нам нужно сделать шаг вперед, результаты разочаровывают», — приводит слова де Лигта Sport Mediaset со ссылкой на NOS.

22-летний футболист считает, что провел свой лучший сезон.

«Я думаю, что это был мой лучший сезон, с точки зрения сыгранных матчей и качестве игры. Клуб согласен со мной. Травмы Кьеллини и Бонуччи дали мне шанс доказать свою ценность, теперь я должен сделать следующий шаг», — отметил де Лигт.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Челси».

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.