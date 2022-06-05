«Ювентус» проявляет интерес к нападающему Джованни Симеоне

Нападающий Джованни Симеоне попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

Прошлый сезон 26-летний аргентинец провел на правах аренды в «Верона». Клуб рассматривает возможность выкупа трансфера игрока у «Кальяри», но пока не делал официального предложения.

Симеоне перешел в «Верону» на правах аренды в августе 2021 года. В завершившемся сезоне форвард забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Напомним, что Джованни Симеоне — сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.