Де Лигт может продолжить карьеру в «Челси»

«Челси» интересуется защитником «Ювентуса Маттейсем де Лигтом, пишет Calciomercato.

По данным источника, лондонцы этим летом планируют укрепить центр обороны из-за ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Поэтому главный тренер Томас Тухель присматривается к молодому голландцу.

Сообщалось, 22-летний игрок близок к продлению контракта. Переговоры идут о заключении соглашения до лета 2026 года.

В текущем сезоне де Лигт провел 41 матч, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.