Неманья Матич близок к переходу в «Рому»

Полузащитник Неманья Матич близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 33-летний серб уже согласовал условия контракта с римлянами до конца июня 2024 года.

Матич выступал за «Манчестер Юнайтед» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист сделал 4 результативных передачи в 32 матчах за команду.

В конце июня серб покинет «МЮ» на правах свободного агента.