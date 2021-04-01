Защитник «Интера» де Фрай вылечился от коронавируса
13:16
Защитник «Интера» Стефан де Фрай вылечился от коронавируса, сообщает Football Italia.
По информации источника, 29-летний голландец сможет принять участие в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», который состоится 3 апреля.
В сезоне-2020/21 де Фрай провел 35 матчей за «Интер», на его счету 1 гол. Футболист сдал положительный тест на коронавирус 18 марта.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168555/de-vrij-recovers-covid
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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