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Защитник «Интера» де Фрай вылечился от коронавируса

13:16
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Защитник «Интера» Стефан де Фрай вылечился от коронавируса, сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний голландец сможет принять участие в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», который состоится 3 апреля.

В сезоне-2020/21 де Фрай провел 35 матчей за «Интер», на его счету 1 гол. Футболист сдал положительный тест на коронавирус 18 марта.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168555/de-vrij-recovers-covid

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