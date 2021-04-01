Защитник «Интера» де Фрай вылечился от коронавируса

Защитник «Интера» Стефан де Фрай вылечился от коронавируса, сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний голландец сможет принять участие в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Болоньи», который состоится 3 апреля.

В сезоне-2020/21 де Фрай провел 35 матчей за «Интер», на его счету 1 гол. Футболист сдал положительный тест на коронавирус 18 марта.