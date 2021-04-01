Полузащитник «Ювентуса» Артур может пропустить туринское дерби
13:38
Полузащитник «Ювентуса» Артур может пропустить матч 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает Football Italia.
По информации источника, 24-летний бразилец до сих пор испытывает проблемы из-за травмы ноги, полученной в феврале. Сообщается, что футболист с большой долей вероятности не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.
В сезоне-2020/21 Артур провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 1 гол.
Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля. Начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168557/arthur-fitness-concern-juve
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