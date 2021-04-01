Полузащитник «Ювентуса» Артур может пропустить туринское дерби

Полузащитник «Ювентуса» Артур может пропустить матч 29-го тура чемпионата Италии против «Торино», сообщает Football Italia.

По информации источника, 24-летний бразилец до сих пор испытывает проблемы из-за травмы ноги, полученной в феврале. Сообщается, что футболист с большой долей вероятности не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

В сезоне-2020/21 Артур провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 1 гол.

Матч «Торино» — «Ювентус» состоится 3 апреля. Начало — в 19.00 (мск).