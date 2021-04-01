Салах рассказал о работе со Спаллетти в «Роме»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о выступлении за «Рому».

«Мне пришлось много работать над завершением ударов, я не родился с голами. Я мало забивал, когда был в «Базеле». В «Роме» я много работал с Лучано Спаллетти, и почти каждый день после тренировок мы проводили время вместе на поле, чтобы тренироваться и практиковаться. Я даже создал поле в своем саду, чтобы попрактиковаться и улучшить свою технику. Если вы будете усердно работать, результаты придут сами собой», — приводит слова Салаха Marca.

Салах выступал за «Рому» с лета 2015 по лето 2017 года. За римский клуб египтянин провел 83 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола.