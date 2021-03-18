«Интер» может не сыграть с «Сассуоло» из-за вспышки коронавируса в команде

«Интер» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил о новых случаях заболевания в команде.

Защитник Стефан де Фрай и полузащитник Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус. Оба футболиста сейчас находятся на изоляции.

В клубе сообщили, что приостановили тренировки основной команды до 21 марта. Футболисты не смогут отправиться в расположение национальных сборных в этом месяце.

Матч 28-го тура Серии А «Интер» — «Сассуоло», который запланирован на 20 марта, может быть отменен.

Ранее стало известно, что голкипер «Интера» Самир Ханданович и защитник Данило Д'Амброзио заразились коронавирусом и были изолированы от команды.

В текущем сезоне «Интер» идет на первом месте в чемпионате Италии, набрав за 27 игр 65 очков.