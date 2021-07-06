Защитник Ди Лоренцо близок к продлению контракта с «Наполи»
09:32
Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо достиг соглашения о продлении контракта с «Наполи», утверждает Sky Sport Italia. 27-летний футболист близок к продлению контракта с клубом до 2026 года.
Новый главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти высоко оценивает возможности итальянского защитника и ждет возможности встретиться с ним по завершении чемпионата Европы.
Ди Лоренцо перешел в «Наполи» из «Эмполи» в 2019 году за сумму около 8 миллионов евро. В составе неаполитанцев защитник провел 95 матчей, в которых сумел забить семь голов и сделать 15 результативных передач.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю