Защитник Ди Лоренцо близок к продлению контракта с «Наполи»

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо достиг соглашения о продлении контракта с «Наполи», утверждает Sky Sport Italia. 27-летний футболист близок к продлению контракта с клубом до 2026 года.

Новый главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти высоко оценивает возможности итальянского защитника и ждет возможности встретиться с ним по завершении чемпионата Европы.

Ди Лоренцо перешел в «Наполи» из «Эмполи» в 2019 году за сумму около 8 миллионов евро. В составе неаполитанцев защитник провел 95 матчей, в которых сумел забить семь голов и сделать 15 результативных передач.