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«Рома» нашла замену Спинаццоле в менхенгладбахской «Боруссии»

10:37
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«Рома» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини, сообщает Sky Italia.

По информации источника, римляне видят в 26-летнем алжирце замену Леонардо Спинаццоле, который выбыл на длительный срок из-за травмы ахиллова сухожилия.

В сезоне-2020/2021 Бенсебаини провел 33 матча за «Боруссию», на его счету семь голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calciomercato/2021/07/05/calciomercato-roma-bensebaini-news

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Иван Торопцев все материалы автора

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