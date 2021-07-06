«Рома» нашла замену Спинаццоле в менхенгладбахской «Боруссии»
10:37
«Рома» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини, сообщает Sky Italia.
По информации источника, римляне видят в 26-летнем алжирце замену Леонардо Спинаццоле, который выбыл на длительный срок из-за травмы ахиллова сухожилия.
В сезоне-2020/2021 Бенсебаини провел 33 матча за «Боруссию», на его счету семь голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/07/05/calciomercato-roma-bensebaini-news
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