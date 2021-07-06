«Рома» нашла замену Спинаццоле в менхенгладбахской «Боруссии»

«Рома» интересуется защитником менхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини, сообщает Sky Italia.

По информации источника, римляне видят в 26-летнем алжирце замену Леонардо Спинаццоле, который выбыл на длительный срок из-за травмы ахиллова сухожилия.

В сезоне-2020/2021 Бенсебаини провел 33 матча за «Боруссию», на его счету семь голов. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 22 миллиона евро.