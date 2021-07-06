Сарри заявил, что считает Жоржиньо способен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо способен получить «Золотой мяч».

«Если сборная Италии выиграет Евро, то Жоржиньо определенно будет на «Золотой мяч». Это утонченный футболист, не все могут понять его игру. Чтобы понять его, нужно весь матч следить исключительно за ним. С Жоржиньо на поле все кажется простым, в этом он и хорош», — приводит сайт журналиста Альфредо Педуллы слова Сарри.

Сарри работал с Жоржиньо в период с 2015 по 2019 год в «Наполи» и «Челси».