«Ювентус» вступил в переговоры по Неймару
Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в серии А, пишет AS.
По данным источника, руководство туринского клуба вступило в переговоры по возможному трансферу бразильца, но «Ювентус» не устраивает высокие зарплатные требования футболиста.
Сообщалось, что игроком также интересуются «Челси» и «Барселона».
«ПСЖ» не скрывает, что не будет возражать против его ухода в это трансферное окно.
В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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