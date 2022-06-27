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Сегодня, 08:30

«Ювентус» вступил в переговоры по Неймару

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в серии А, пишет AS.

По данным источника, руководство туринского клуба вступило в переговоры по возможному трансферу бразильца, но «Ювентус» не устраивает высокие зарплатные требования футболиста.

Сообщалось, что игроком также интересуются «Челси» и «Барселона».

«ПСЖ» не скрывает, что не будет возражать против его ухода в это трансферное окно.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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