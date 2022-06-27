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Сегодня, 08:17

Санчес не хочет оставаться в «Интере» еще на год

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Интера» Алексис Санчес этим летом хочет уйти из миланского клуба, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 33-летний футболист хочет разорвать контракт с командой, соглашение игрока с «Интером» рассчитано до лета 2023 года. До этого Санчес отказал «Севилье», «Вильярреалу», «Марселю» и другим клубам.

В минувшем сезоне экс-форвард «Барселоны», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» провел за «нерадзурри» 39 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 5 результативными передачами.

Алексис Санчес
ФК Интер (Интернационале)
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