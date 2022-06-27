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Артуро Видаль может перейти в «Галатасарай» или «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль этим летом может покинуть миланский клуб, сообщает Football Italia.

35-летним игроком сборной Чили активно интересуются «Галатасарай» и «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что в хавбеке также заинтересованы «Фламенго» и «Бока Хуниорс».

Видаль выступает за «Интер» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 41 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Артуро Видаль
ФК Галатасарай
ФК Интер Майами
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