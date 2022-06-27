Артуро Видаль может перейти в «Галатасарай» или «Интер Майами»
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль этим летом может покинуть миланский клуб, сообщает Football Italia.
35-летним игроком сборной Чили активно интересуются «Галатасарай» и «Интер Майами».
Ранее сообщалось, что в хавбеке также заинтересованы «Фламенго» и «Бока Хуниорс».
Видаль выступает за «Интер» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник провел 41 матч, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.
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4
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5
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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|0
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
|- : -
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