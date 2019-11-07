«Ювентус» поздравил Алейникова с днем рождения
12:18
«Ювентус» в своем официальном Twitter поздравил Cергея Алейникова с 57-летием. Алейников играл за «Ювентус» в сезоне-1989/90, в 30 матчах он забил 3 гола.
А в 2006-2007 годах специалист работал тренером в клубной академии туринцев.
Buon compleanno a Sergey Alejnikov! ? pic.twitter.com/7PWWTGrABD— JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2019
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