«Ювентус» поздравил Алейникова с днем рождения

«Ювентус» в своем официальном Twitter поздравил Cергея Алейникова с 57-летием. Алейников играл за «Ювентус» в сезоне-1989/90, в 30 матчах он забил 3 гола.

А в 2006-2007 годах специалист работал тренером в клубной академии туринцев.

Buon compleanno a Sergey Alejnikov! ? pic.twitter.com/7PWWTGrABD — JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2019

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