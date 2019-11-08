Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов
17:35
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем поле уступил «Ювентусу» со счетом 1:2. Решающий мяч в добавленное ко второму тайму время забил нападающий туринцев Дуглас Коста.
Этот мяч был признан лучшим в прошедшем туре Лиги чемпионов.
Douglas Costa's well-worked finish wins gold! ?#UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/bs475SQGZs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2019
? Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019
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