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Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов

17:35
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на своем поле уступил «Ювентусу» со счетом 1:2. Решающий мяч в добавленное ко второму тайму время забил нападающий туринцев Дуглас Коста.

Этот мяч был признан лучшим в прошедшем туре Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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