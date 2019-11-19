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Клопп назвал свой самый нелюбимый стадион

14:12
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что больше всего ему не нравится играть на домашнем стадионе «Севильи».

— Ненавижу стадион «Севильи» из-за атмосферы, на самом деле это комплимент — цитирует Marca Клоппа.

Хотя в матче группового турнира Лиги чемпионов в ноябре 2017 года английский клуб выигрывал у «Севильи» со счетом 3:0 после первого тайма, но встреча завершилась ничьей — 3:3.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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