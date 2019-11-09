Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, как забивал решающий гол в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1).

— Я находился на месте «десятки», мне трудно было найти себе место на поле, — приводит слова Косты Sky Sport Italia. — Потом я поговорил с Дибалой и Бонуччи и решил отойти на поле немного влево.

Когда я пробежал мимо двух защитников, я увидел, что у меня есть место перед воротами, а Игуаин классно отдал мне пас одним касанием. Это самый красивый гол в моей карьере. Я не привык снимать футболку после гола, но это был момент облегчения для меня.

Гол Косты в ворота «Локомотива» признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов