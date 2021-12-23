Димарко продлил контракт с «Интером» до 2026 года

Защитник «Интера» Федерико Димарко продлил контракт с клубом.

Как сообщается на официальном сайте команды, новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Предыдущий сезон он провел в «Вероне» на правах аренды.