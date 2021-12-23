Димарко продлил контракт с «Интером» до 2026 года
21:35
Защитник «Интера» Федерико Димарко продлил контракт с клубом.
Как сообщается на официальном сайте команды, новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до лета 2026 года.
В сезоне-2021/22 защитник сыграл 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Предыдущий сезон он провел в «Вероне» на правах аренды.
Дополнительная информация:
https://www.inter.it/it/news/2021/12/23/federico-dimarco-carriera-inter.html
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