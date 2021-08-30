«Ювентус» и «ПСЖ» согласовывают последние детали трансфера Икарди
14:18
«ПСЖ» согласен отпустить нападающего Мауро Икарди в «Ювентус». Однако французы готовы отдать 28-летнего аргентинца в аренду на сезон только при условии, что туринский клуб следующим летом гарантировано выкупит трансфер игрока, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В «Юве» пока не уверены, что стоит соглашаться именно на такие условия.
Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера». В составе французской команды нападающий принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал десять результативных передач.
Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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