«Ювентус» и «ПСЖ» согласовывают последние детали трансфера Икарди

«ПСЖ» согласен отпустить нападающего Мауро Икарди в «Ювентус». Однако французы готовы отдать 28-летнего аргентинца в аренду на сезон только при условии, что туринский клуб следующим летом гарантировано выкупит трансфер игрока, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В «Юве» пока не уверены, что стоит соглашаться именно на такие условия.

Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера». В составе французской команды нападающий принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил 35 мячей и отдал десять результативных передач.

Текущее соглашение аргентинского нападающего с французским клубом рассчитано еще на три сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.