«Милан» купит 21-летнего полузащитника «Бордо» и оставит в аренде на год

«Милан» близок к покупке молодого полузащитника «Бордо» Ясина Адли. Итальянский клуб заплатит за 21-летнего хавбека 10 миллионов евро (включая бонусы), сообщает RMC Sport.

При этом француз останется в «Бордо», в котором отыграет текущий сезон на правах аренды.

Адли уже вылетел в Милан и сегодня посетит расположение «россонери».

В минувшем чемпионате Франции Адли провел 35 матчей, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт Ясина с «Бордо» рассчитан до 30 июня 2023 года.