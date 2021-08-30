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«Милан» купит 21-летнего полузащитника «Бордо» и оставит в аренде на год

15:00
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«Милан» близок к покупке молодого полузащитника «Бордо» Ясина Адли. Итальянский клуб заплатит за 21-летнего хавбека 10 миллионов евро (включая бонусы), сообщает RMC Sport.

При этом француз останется в «Бордо», в котором отыграет текущий сезон на правах аренды.

Адли уже вылетел в Милан и сегодня посетит расположение «россонери».

В минувшем чемпионате Франции Адли провел 35 матчей, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Контракт Ясина с «Бордо» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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