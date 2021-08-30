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Болельщики «Милана» угрожают Доннарумме

14:10
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Фанаты «Милана» держат обиду на голкипера Джанлуиджи Доннарумму за то, что он перешел в «ПСЖ», сообщает Football Italia.

По данным источника, 29 августа перед матчем «Милана» с «Кальяри» болельщики вывесили два баннера. На первом было написано: «Мы не забываем предателей, будьте осторожны, когда вернетесь в Милан». На другом сообщалось: «Доннарумма, неблагодарный ублюдок, ты ***** больше, чем Леонардо».

Голкипер впервые сыграл в составе «Милана» в 16 лет. За это время он провел 251 матч. «ПСЖ» объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из «Милана» 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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