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Сегодня, 03:36

«Ювентус» добился отмены дисквалификации фанатской трибуны. Болельщики смогут посетить игру с «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) приостановил дисквалификацию фанатской трибуны «Ювентуса». Ультрас туринцев смогут присутствовать на стадионе в следующем домашнем матче против «Наполи».

Туринский клуб был наказан за то, что по ходу полуфинального матча Кубка Италии против «Интера» (1:1) фанаты оскорбляли Ромелу Лукаку на расовой почве.

«Ювентус» подал апелляцию, посчитав, что меры, принятые клубом по установлению виновных не было принято во внимание: через свою службу внутренней безопасности клуб установил двух болельщиков, к которым были применены меры наказания.

Футбол
ФК Ювентус
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Иммобиле отреагировал на свой забитый гол в матче со «Специей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 29 5 7 17 24-43 22
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
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15.04 16:00
Болонья – Милан
 - : -
15.04 19:00
Наполи – Верона
 - : -
15.04 21:45
Интер – Монца
 - : -
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 - : -
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Торино – Салернитана
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Сассуоло – Ювентус
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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
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Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

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Аталанта

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