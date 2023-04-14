Чемпионат Италии: «Торино» — «Салернитана», «Наполи» — «Верона» и другие матчи 30-го тура

30-й тур чемпионата Италии по футболу.

Турнирная таблица серии А — по этой ссылке //

Расписание всех матчей сезона-2022/23 — здесь