Семин: «Цена Кварацхелии соответствует его игре! Он поднял ее до таких больших высот»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Италии.

«Своей игрой он поднял свою цену до таких больших высот! Если есть спрос, значит есть и цена. Задержится ли Кварацхелия в «Наполи»? Надо танцевать от другого. Наверное, от того, что нужно держать этот уровень игры и повышать его. А дальше узнаем, сколько он будет на этом уровне или будет дороже. На сегодняшний момент цена Кварацхелии соответствует его игре», — сказал Семин «СЭ».

Стоимость Хвичи по данным Transfermarkt составляет 60 миллионов евро. 21-летний грузинский футболист делит пятое место в рейтинге с еще тремя футболистами — Сергеем Милинковичем-Савичем («Лацио»), Миланом Шкриньяром («Интер») и Федерико Кьезой («Ювентус»).

В момент перехода в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году стоимость Хвичу оценивалась в 35 миллионов.

За итальянский клуб Кварацхелия провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач.