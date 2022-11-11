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11 ноября, 17:33

Семин: «Цена Кварацхелии соответствует его игре! Он поднял ее до таких больших высот»

Семин отреагировал на попадание Хвичи в десятку самых дорогих футболистов серии А
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в десятку самых дорогих футболистов чемпионата Италии.

«Своей игрой он поднял свою цену до таких больших высот! Если есть спрос, значит есть и цена. Задержится ли Кварацхелия в «Наполи»? Надо танцевать от другого. Наверное, от того, что нужно держать этот уровень игры и повышать его. А дальше узнаем, сколько он будет на этом уровне или будет дороже. На сегодняшний момент цена Кварацхелии соответствует его игре», — сказал Семин «СЭ».

Стоимость Хвичи по данным Transfermarkt составляет 60 миллионов евро. 21-летний грузинский футболист делит пятое место в рейтинге с еще тремя футболистами — Сергеем Милинковичем-Савичем («Лацио»), Миланом Шкриньяром («Интер») и Федерико Кьезой («Ювентус»).

В момент перехода в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году стоимость Хвичу оценивалась в 35 миллионов.

За итальянский клуб Кварацхелия провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
1
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
3
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
4
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
5
 Интер 14 9 0 5 31-20 27
6
 Аталанта 14 8 3 3 20-12 27
7
 Рома 14 8 2 4 17-13 26
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 14 6 2 6 15-16 20
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 14 5 4 5 17-18 19
12
 Салернитана 14 4 5 5 19-21 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
15
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
16
 Монца 14 4 1 9 13-22 13
17
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 Верона 14 1 2 11 11-27 5
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12.11 17:00
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