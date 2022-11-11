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11 ноября, 15:58

Хвича Кварацхелия вошел в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Италии

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Италии. В число десяти лучших вошел бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, с этого сезона выступающий за «Наполи».

21-летний грузинский футболист делит пятое место в рейтинге с еще тремя футболистами — Сергеем Милинковичем-Савичем («Лацио»), Миланом Шкриньяром («Интер») и Федерико Кьезой («Ювентус»). Стоимость Хвичи по данным портала составляет 60 миллионов евро. Рейтинг Transfermarkt возглавляет форвард «Милана» Рафаэль Леао (85 миллионов).

В момент перехода в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году стоимость Хвичу оценивалась в 35 миллионов.

За итальянский клуб Кварацхелия провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Рафаэль Леао («Милан») — 85 миллионов евро

2. Душан Влахович («Ювентус») — 80

3. Лаутаро Мартинес («Интер») — 75

4. Виктор Осимхен («Наполи») — 70

5-6. Николо Барелла («Интер») — 70

5-6. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 60

7-9. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») — 60

7-9. Милан Шкриньяр («Интер») — 60

7-9. Федерико Кьеза («Ювентус») — 60

10. Тео Эрнандес («Милан») — 55

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
13
36
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
3
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
4
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
5
 Интер 14 9 0 5 31-20 27
6
 Аталанта 14 8 3 3 20-12 27
7
 Рома 14 8 2 4 17-13 26
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 14 6 2 6 15-16 20
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 14 5 4 5 17-18 19
12
 Салернитана 14 4 5 5 19-21 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
15
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
16
 Монца 14 4 1 9 13-22 13
17
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 14 1 2 11 11-27 5
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11.11 22:45
Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
Наполи – Удинезе
 3 : 2
12.11 20:00
Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
13.11 14:30
Аталанта – Интер
 - : -
13.11 17:00
Рома – Торино
 - : -
13.11 17:00
Монца – Салернитана
 - : -
13.11 17:00
Верона – Специя
 - : -
13.11 20:00
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 - : -
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Ювентус – Лацио
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
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Монца, Ювентус

 12 1 3
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