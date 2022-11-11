Хвича Кварацхелия вошел в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Италии

Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Италии. В число десяти лучших вошел бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, с этого сезона выступающий за «Наполи».

21-летний грузинский футболист делит пятое место в рейтинге с еще тремя футболистами — Сергеем Милинковичем-Савичем («Лацио»), Миланом Шкриньяром («Интер») и Федерико Кьезой («Ювентус»). Стоимость Хвичи по данным портала составляет 60 миллионов евро. Рейтинг Transfermarkt возглавляет форвард «Милана» Рафаэль Леао (85 миллионов).

В момент перехода в «Наполи» из батумского «Динамо» в 2022 году стоимость Хвичу оценивалась в 35 миллионов.

За итальянский клуб Кварацхелия провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Рафаэль Леао («Милан») — 85 миллионов евро

2. Душан Влахович («Ювентус») — 80

3. Лаутаро Мартинес («Интер») — 75

4. Виктор Осимхен («Наполи») — 70

5-6. Николо Барелла («Интер») — 70

5-6. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 60

7-9. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») — 60

7-9. Милан Шкриньяр («Интер») — 60

7-9. Федерико Кьеза («Ювентус») — 60

10. Тео Эрнандес («Милан») — 55