«Милан» выбрал нового генерального директора клуба на смену Ивану Газидису
«Милан» определились со специалистом, который займет пост генерального директора клуба. Выбор пал на Джорджо Фурлани, который работает в структуре клуба с 2018 года, сообщает Sky Sport Italia.
Фурлани отвечал в клубе за контроль расходов финансовых средств. Он проходил обучение в Гарварде.
Ранее генеральный директор «Милана» Иван Газидис объявил о скором уходе из клуба.
Контракт функционера с «россонери» рассчитан до 5 декабря и не будет продлен.
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|9
|3
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|26-8
|30
|
3
|Милан
|14
|9
|3
|2
|27-14
|30
|
4
|Ювентус
|14
|8
|4
|2
|21-7
|28
|
5
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|14
|9
|0
|5
|31-20
|27
|
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|14
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|27
|
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|
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|24
|
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|6
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|
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|5
|5
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|
13
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|15
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|5
|6
|12-19
|17
|
14
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|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
15
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
16
|Монца
|14
|4
|1
|9
|13-22
|13
|
17
|Специя
|14
|2
|4
|8
|12-25
|10
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|14
|1
|2
|11
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|5
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38 тур
|11.11
|22:45
|
Эмполи – Кремонезе
|2 : 0
|12.11
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|3 : 2
|12.11
|20:00
|
Сампдория – Лечче
|0 : 2
|12.11
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|3 : 0
|13.11
|14:30
|
Аталанта – Интер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Рома – Торино
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монца – Салернитана
|- : -
|13.11
|17:00
|
Верона – Специя
|- : -
|13.11
|20:00
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|13.11
|22:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
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Монца, Ювентус
|12
|1
|3
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