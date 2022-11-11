«Милан» выбрал нового генерального директора клуба на смену Ивану Газидису

«Милан» определились со специалистом, который займет пост генерального директора клуба. Выбор пал на Джорджо Фурлани, который работает в структуре клуба с 2018 года, сообщает Sky Sport Italia.

Фурлани отвечал в клубе за контроль расходов финансовых средств. Он проходил обучение в Гарварде.

Ранее генеральный директор «Милана» Иван Газидис объявил о скором уходе из клуба.

Контракт функционера с «россонери» рассчитан до 5 декабря и не будет продлен.