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Влахович оценил свой гол в ворота «Салернитаны»

Виктория Кравченко
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Форвард «Ювентуса» Душан Влахович поделился мнением о победном голе в матче против «Салернитаны» (2:1) в рамках 19-го тура серии А.

«Наша команда играет до конца и никогда не сдается. Я всегда отдаю все силы на поле, и это в итоге окупается. Надеюсь, что продолжу забивать голы. Буду много работать для этого», — цитирует игрока пресс-служба команды.

В текущем сезоне футболист участвовал в 18 матчах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Душан Влахович
ФК Ювентус
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
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6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 0 : 3
7.01 17:00
Торино – Наполи
 3 : 0
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 1 : 2
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Салернитана – Ювентус
 1 : 2
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Рома – Аталанта
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Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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