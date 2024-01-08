Влахович оценил свой гол в ворота «Салернитаны»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович поделился мнением о победном голе в матче против «Салернитаны» (2:1) в рамках 19-го тура серии А.

«Наша команда играет до конца и никогда не сдается. Я всегда отдаю все силы на поле, и это в итоге окупается. Надеюсь, что продолжу забивать голы. Буду много работать для этого», — цитирует игрока пресс-служба команды.

В текущем сезоне футболист участвовал в 18 матчах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.