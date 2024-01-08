Видаль назвал Мхитаряна идиотом

Экс-полузащитник Артуро Видаль поделился мнением об игроках миланского клуба Алексиса Санчеса и Генриха Мхитаряна.

«Алексис, тебе надо покинуть «Интер». Ты вообще не должен был возвращаться в состав. Как вообще можно ставить играть этого идиота Мхитаряна вместо Санчеса? Я очень зол», — цитирует слова Видаля pianetamilan.it.

«Интер» с 48 очками лидирует в турнирной таблице серии А.

Мхитарян в этом сезоне провел 19 матчей в серии А, забил 5 голов и сделал 2 асисста.