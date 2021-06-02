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Винченцо Итальяно остался на посту главного тренера «Специи»

19:10
Винченцо Итальяно. Фото ФК «Специя».
Винченцо Итальяно. Фото ФК «Специя».
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Главный тренер Винченцо Итальяно будет руководить «Специей» в новом сезоне. Стороны достигли соглашения о новом контракте, сообщает сайт клуба.

Под руководством 43-летнего специалиста команда впервые попала в серию А. В прошлом сезоне «Специя» заняла 15-е место в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Нынешний контракт Итальяно рассчитан до лета 2022 года, но у него был ряд выгодных предложений от других европейских клубов.

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