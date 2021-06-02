Винченцо Итальяно остался на посту главного тренера «Специи»
19:10
Главный тренер Винченцо Итальяно будет руководить «Специей» в новом сезоне. Стороны достигли соглашения о новом контракте, сообщает сайт клуба.
Под руководством 43-летнего специалиста команда впервые попала в серию А. В прошлом сезоне «Специя» заняла 15-е место в высшем дивизионе чемпионата Италии.
Нынешний контракт Итальяно рассчитан до лета 2022 года, но у него был ряд выгодных предложений от других европейских клубов.
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