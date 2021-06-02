Винченцо Итальяно остался на посту главного тренера «Специи»

Главный тренер Винченцо Итальяно будет руководить «Специей» в новом сезоне. Стороны достигли соглашения о новом контракте, сообщает сайт клуба.

Под руководством 43-летнего специалиста команда впервые попала в серию А. В прошлом сезоне «Специя» заняла 15-е место в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Нынешний контракт Итальяно рассчитан до лета 2022 года, но у него был ряд выгодных предложений от других европейских клубов.