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Бывший тренер «Торино» Джампаоло может заменить Де Дзерби в «Сассуоло»

19:31
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Новым главным тренером «Сассуоло» может стать Марко Джампаоло, сообщает 2 июня Sky Sport Italia. В таком случае он заменит Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер».

По данным источника, Джампаоло является основным кандидатом на эту должность. Другой претендент Виненцо Итальяно решил продлить контракт со «Специей».

Последним клубом 53-летнего специалиста был «Торино». Ранее он также тренировал «Милан», «Сампдорию», «Эмполи», «Брешию», «Кремонезе», «Чезену», «Катанью», «Сиену», «Кальяри» и «Асколи».

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