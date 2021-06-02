Бывший тренер «Торино» Джампаоло может заменить Де Дзерби в «Сассуоло»
19:31
Новым главным тренером «Сассуоло» может стать Марко Джампаоло, сообщает 2 июня Sky Sport Italia. В таком случае он заменит Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер».
По данным источника, Джампаоло является основным кандидатом на эту должность. Другой претендент Виненцо Итальяно решил продлить контракт со «Специей».
Последним клубом 53-летнего специалиста был «Торино». Ранее он также тренировал «Милан», «Сампдорию», «Эмполи», «Брешию», «Кремонезе», «Чезену», «Катанью», «Сиену», «Кальяри» и «Асколи».
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