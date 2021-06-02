Конте хочет видеть экс-спортивного директора «Ювентуса» Паратичи в «Тоттенхэме»

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, специалист хочет видеть в клубе бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи на должности директора по футболу. «Шпоры» уже сделали ему предложение. Паратичи и Конте ранее работали вместе в «Ювентусе».

Кроме того, тренер обсуждает с клубом долгосрочный контракт, детали проекта, свою зарплату и возможные приобретения. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Реал», однако, по информации Романо, он не был близок к этому.

51-летний Антонио Конте в прошлом сезоне выиграл с «Интером» чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии — с 2016 по 2018 год возглавлял «Челси» и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.