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18 сентября, 23:43

Матч «Вероны» и «Болоньи» в серии А завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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«Верона» на своем стадионе сыграла вничью с «Болоньей» в матче 4-го тура серии А — 0:0.

Команды не забили голов в основное и добавленное время.

На данный момент «Верона» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 7 очков. «Болонья» с 5 очками расположилась на 11-м месте.

Италия. Серия А. 4-й тур
18 сент, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:0
Болонья
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Болонья
ФК Верона
Серия А
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
7
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
8
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Салернитана 4 0 2 2 3-8 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
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Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 0 : 3
18.09 21:45
Верона – Болонья
 0 : 0
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Интер

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Альфред Данкан

Фиорентина

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Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
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Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
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Исак Хиен

Верона

 2 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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