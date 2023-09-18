Матч «Вероны» и «Болоньи» в серии А завершился нулевой ничьей
«Верона» на своем стадионе сыграла вничью с «Болоньей» в матче 4-го тура серии А — 0:0.
Команды не забили голов в основное и добавленное время.
На данный момент «Верона» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 7 очков. «Болонья» с 5 очками расположилась на 11-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
7
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
11
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
13
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
14
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Салернитана
|4
|0
|2
|2
|3-8
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|1 : 1
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|3 : 2
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|7 : 0
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|0 : 3
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|2
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0
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