«Венеция» сыграла вничью с «Козенцой», Черышев вышел на замену

«Венеция» дома сыграла вничью с «Козенцой» в матче 2-го тура серии В — 1:1.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Венеция» набрала 4 очка и занимает первое место в серии В, «Козенца» находится на второй строчке с таким же количеством баллов.