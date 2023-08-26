В субботу, 26 августа, «Милан» на своем поле примет «Торино» в рамках 2-го тура серии А. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», также известном как «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Маурицио Мариани (Италия).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Милан» — «Торино» покажут на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции 21.40 по московскому времени. Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в онлайн-кинотеатре ИВИ.

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