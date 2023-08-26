«Аталанта» уступила «Фрозиноне», «Монца» победила «Эмполи»
«Аталанта» проиграла «Фрозиноне» на выезде в матче 2-го тура чемпионата Италии — 1:2.
На 5-й минуте полузащитник хозяев Абду Арруи открыл счет. На 24-й минуте отличился защитник «Фрозиноне» Иларио Монтеризи. Единственный гол «Аталанты» на 56-й минуте забил нападающий Дуван Сапата.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в заявку на игру.
«Фрозиноне» поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 3 очками, «Аталанта» идет на восьмой строчке — у команды также 3 очка, но она идет выше по дополнительным показателям.
В параллельном матче «Монца» дома победила «Эмполи» — 2:0. У хозяев отличился дублем полузащитник Андреа Колпани, который забил на 45-й и 53-й минутах.
«Монца» идет на 9-м месте с 3 очками в 2 матчах. «Эмполи» занимает последнее, 20-е место, команда еще не набрала ни одного очка за 2 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
4
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
5
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Милан
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Рома
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Торино
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|- : -
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|Г
|
|
Андреа Белотти
Рома
|2
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1
|
|
Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1