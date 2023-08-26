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«Аталанта» уступила «Фрозиноне», «Монца» победила «Эмполи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Аталанта» проиграла «Фрозиноне» на выезде в матче 2-го тура чемпионата Италии — 1:2.

На 5-й минуте полузащитник хозяев Абду Арруи открыл счет. На 24-й минуте отличился защитник «Фрозиноне» Иларио Монтеризи. Единственный гол «Аталанты» на 56-й минуте забил нападающий Дуван Сапата.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук не попал в заявку на игру.

«Фрозиноне» поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 3 очками, «Аталанта» идет на восьмой строчке — у команды также 3 очка, но она идет выше по дополнительным показателям.

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
2:1
Аталанта

В параллельном матче «Монца» дома победила «Эмполи» — 2:0. У хозяев отличился дублем полузащитник Андреа Колпани, который забил на 45-й и 53-й минутах.

«Монца» идет на 9-м месте с 3 очками в 2 матчах. «Эмполи» занимает последнее, 20-е место, команда еще не набрала ни одного очка за 2 тура.

Италия. Серия А. 2-й тур
26 авг, 19:30. U-Power Stadium (Монца)
Монца
2:0
Эмполи

Футбол
ФК Аталанта
ФК Монца
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
1
0
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«Венеция» сыграла вничью с «Козенцой», Черышев вышел на замену
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
2
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
3
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
4
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
5
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
6
 Милан 1 1 0 0 2-0 3
7
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
8
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
12
 Рома 1 0 1 0 2-2 1
13
 Торино 1 0 1 0 0-0 1
14
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
15
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
26.08 21:45
Верона – Рома
 - : -
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
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Наполи – Сассуоло
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Андреа Белотти

Андреа Белотти

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Салернитана

 2
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
И К Ж
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1 0 1
Маттия Бани

Маттия Бани

Дженоа

 1 0 1
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1 0 1
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