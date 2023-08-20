«Венеция» разгромила «Комо», Черышев вышел на замену

«Венеция» дома обыграла «Комо» в матче первого тура серии В — 3:0.

Дубль оформил Николас Пьерини (19-я минута и 32-я) и еще один гол забил Йоэль Похьянпало (56-я).

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев вышел на поле на 81-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Венеция» во втором туре 26 августа сыграет с клубом «Козенца», а «Комо» в этот же день примет «Реджану».