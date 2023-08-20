«Рома» спаслась в игре с «Салернитаной», «Аталанта» победила «Сассуоло» на старте серии А
«Рома» дома сыграла вничью с «Салернитаной» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.
У «волков» дублем отметился Андреа Белотти, для которого это первые голы за римлян в серии А. Безголевая серия форварда насчитывала 31 матч подряд.
У гостей дубль оформил экс-игрок «Лацио» Антонио Кандрева.
«Аталанта» в гостях обыграла «Сассуоло» — 1:0.
Гол на 84-й минуте забил Шарль де Кетеларе, для которого матч стал дебютным после перехода из «Милана» на правах аренды. В концовке встречи Надир Зортеа удвоил счет.
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|1
|0
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|
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|1
|0
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|0
|
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|Милан
|0
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|0
|0
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|0
|
15
|Лацио
|0
|0
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|0
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|0
|
16
|Эмполи
|1
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|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Монца
|1
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|0
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|
20
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|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|2 : 2
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|0 : 2
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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|2
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Наполи
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