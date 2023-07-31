В «Лацио» сообщили о срыве трансфера Захаряна в клуб
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о срыве трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.
Ранее армянский журналист Грач Хачатрян сообщил, что переговоры между сторонами «зашли в тупик».
«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», — сказал Фабиани «СЭ».
24 июля стало известно, что 20-летний Захарян может перейти в римский клуб за 10+4 миллиона евро.
Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
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4
|Милан
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5
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6
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9
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10
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
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|21:45
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Болонья – Милан
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