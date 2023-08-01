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Сегодня, 16:00

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Чемпионат Италии 2023 / 2024 начнется 19 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Фото Global Look Press
Новый сезон итальянской серии А стартует в августе.

122-й сезон высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу начнется 19 августа двумя матчами. Календарь лиги возвращается в свой привычный режим с августа по май после пандемии коронавируса и чемпионата мира по футболу, который прошел в непривычное зимнее время.

Расписание чемпионата Италии 2023 / 2024

Первый тур серии А начнется 19 августа. Турнир откроется матчами «Эмполи» — «Верона» и «Фрозиноне» — «Наполи». Обе игры начнутся в 19:30 по московскому времени.

Чемпионат Италии завершится 26 мая 2024 года.

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Расписание 1 тура чемпионата Италии 2023 / 2024

19 августа, суббота

«Эмполи» — «Верона» — время начала игры в 19:30 мск

«Фрозиноне» — «Наполи» — время начала игры в 19:30

«Дженоа» — «Фиорентина» — время начала игры в 21:45

«Интер» — «Монца» — время начала игры в 21:45

20 августа, воскресенье

«Сассуоло» — «Аталанта» — время начала игры в 19:30

«Рома» — «Салернитана» — время начала игры в 19:30

«Удинезе» — «Ювентус» — время начала игры в 21:45

«Лечче» — «Лацио» — время начала игры в 21:45

21 августа, понедельник

«Торино» — «Кальяри» — время начала игры в 19:30

«Болонья» — «Милан» — время начала игры в 21:45

Следить за новым сезоном серии А можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Участники чемпионата Италии 2023 / 2024

В новом сезоне серии А примут участие 20 команд. По итогам чемпионата Италии — 2022 / 2023 высший дивизион покинули «Специя», «Сампдория» и «Кремонезе». Из серии B в серию А перешли «Кальяри», «Дженоа» и «Фрозиноне».

Наиболее представленным регионом является Ломбардия с четырьмя командами («Аталанта», «Интер», «Милан» и «Монца»). Лацио представят три клуба («Фрозиноне», «Лацио» и «Рома»).

Действующий победитель чемпионата Италии 2023 / 2024

В сезоне 2022 / 2023 чемпионом Италии стал «Наполи» — в 3-й раз своей истории, досрочно оформив чемпионство за 5 туров до конца чемпионата. Клуб из Неаполя сумел завоевать чемпионский титул 33 года спустя. «Милану» не удалось защитить чемпионство.

Где смотреть матчи чемпионата Италии 2023 / 2024

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
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