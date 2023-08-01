Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
122-й сезон высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу начнется 19 августа двумя матчами. Календарь лиги возвращается в свой привычный режим с августа по май после пандемии коронавируса и чемпионата мира по футболу, который прошел в непривычное зимнее время.
Расписание чемпионата Италии 2023 / 2024
Первый тур серии А начнется 19 августа. Турнир откроется матчами «Эмполи» — «Верона» и «Фрозиноне» — «Наполи». Обе игры начнутся в 19:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии завершится 26 мая 2024 года.
Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
Расписание 1 тура чемпионата Италии 2023 / 2024
19 августа, суббота
«Эмполи» — «Верона» — время начала игры в 19:30 мск
«Фрозиноне» — «Наполи» — время начала игры в 19:30
«Дженоа» — «Фиорентина» — время начала игры в 21:45
«Интер» — «Монца» — время начала игры в 21:45
20 августа, воскресенье
«Сассуоло» — «Аталанта» — время начала игры в 19:30
«Рома» — «Салернитана» — время начала игры в 19:30
«Удинезе» — «Ювентус» — время начала игры в 21:45
«Лечче» — «Лацио» — время начала игры в 21:45
21 августа, понедельник
«Торино» — «Кальяри» — время начала игры в 19:30
«Болонья» — «Милан» — время начала игры в 21:45
Следить за новым сезоном серии А можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».
Участники чемпионата Италии 2023 / 2024
В новом сезоне серии А примут участие 20 команд. По итогам чемпионата Италии — 2022 / 2023 высший дивизион покинули «Специя», «Сампдория» и «Кремонезе». Из серии B в серию А перешли «Кальяри», «Дженоа» и «Фрозиноне».
Наиболее представленным регионом является Ломбардия с четырьмя командами («Аталанта», «Интер», «Милан» и «Монца»). Лацио представят три клуба («Фрозиноне», «Лацио» и «Рома»).
- Наполи
- Лацио
- Интер
- Милан
- Аталанта
- Рома
- Ювентус
- Фиорентина
- Болонья
- Торино
- Монца
- Удинезе
- Сассуоло
- Эмполи
- Салернитана
- Лечче
- Верона
- Фрозиноне
- Дженоа
- Кальяри
Действующий победитель чемпионата Италии 2023 / 2024
В сезоне 2022 / 2023 чемпионом Италии стал «Наполи» — в 3-й раз своей истории, досрочно оформив чемпионство за 5 туров до конца чемпионата. Клуб из Неаполя сумел завоевать чемпионский титул 33 года спустя. «Милану» не удалось защитить чемпионство.
Где смотреть матчи чемпионата Италии 2023 / 2024
Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».
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|И
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|+/-
|О
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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|0-0
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3
|Интер
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|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Аталанта
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|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -