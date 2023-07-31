«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

«Фиорентина» станет участником Лиги конференций сезона-2023/24, сообщает пресс-служба команды. «Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице серии А и должен был сыграть в Лиге конференций. Однако из-за нарушений «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро.

«Фиорентина» завершила сезон в чемпионате Италии на восьмой строчке. В прошлом сезоне «фиалки» дошли до финала турнира.