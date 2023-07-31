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Сегодня, 12:41

«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Игроки «Фиорентины».
Фото Global Look Press

«Фиорентина» станет участником Лиги конференций сезона-2023/24, сообщает пресс-служба команды. «Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице серии А и должен был сыграть в Лиге конференций. Однако из-за нарушений «бьянконери» были исключены из еврокубков на год и оштрафованы на 20 миллионов евро.

«Фиорентина» завершила сезон в чемпионате Италии на восьмой строчке. В прошлом сезоне «фиалки» дошли до финала турнира.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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Бремер не обеспокоен тем, что в следующем сезоне «Ювентус» не сыграет в еврокубках
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
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 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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