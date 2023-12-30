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Сегодня, 20:45

«Ювентус» — «Рома»: смотреть трансляцию матча серии А в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры «Ювентус» — «Рома» начнется в 22.40 на канале «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Жозе Моуринью.
Жозе Моуринью.
Фото Reuters

30 декабря «Ювентус» на своем поле на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине примет «Рому» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Ювентус» — «Рома» в прямом эфире и бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 22.40 мск. Игру также можно будет посмотреть по подписке на канале «Матч Футбол 1».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Ювентуса» и «Ромы» с помощью матч-центра «СЭ».

«Ювентус» тренера Массимилиано Аллегри с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А. «Рома» Жозе Моуринью располагается на шестой строчке с 28 баллами.

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Неделя

Джованни Симеоне хочет покинуть «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
17
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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36 тур
37 тур
38 тур
29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
 0 : 0
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 1 : 1
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 0
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 0 : 0
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 3 : 0
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 - : -
30.12 20:00
Верона – Салернитана
 - : -
30.12 22:45
Ювентус – Рома
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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