В «Интере» уверены, что Брозович продлит контракт с клубом
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил об уверенности в том, что полузащитник Марсело Брозович продлит контракт с клубом.
«Продлит ли контракт Брозович? Я спокоен и уверен, что этот футболист продолжит карьеру в нашем клубе. Непросто найти команды, которые готовы дать Марсело то, что дали мы», — приводит журналист Николо Скира слова Маротты.
Beppe #Marotta conferma a Dazn: «Rinnovo #Brozovic? Sono fiducioso e quasi sicuro del fatto che il ragazzo possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non ? facile trovare altri club che posano dare a lui quello che l'Inter gli ha dato». #calciomercato https://t.co/PTmAj8Ey5T— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 21, 2021
В сезоне-2021/22 Брозович провел 16 матчей за «Интер», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Контракт 29-летнего хорвата действует до конца июня 2022 года.
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