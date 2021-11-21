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«Венеция» обыграла «Болонью» и одержала вторую победу подряд, «Сампдория» прервала серию из трех поражений

18:56
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«Венеция» на выезде обыграла «Болонью» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард гостей Давид Окерке. Благодаря победе «Венеция» поднялась на 13-е место с 15 очками в 13 матчах. «Болонья» идет на 9-й строчке с 18 очками в 13 играх.

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:1
Венеция
Голы
Окереке, 61 (0:1)
Болонья
Скорупски Теат Медель Сумаоро Хики (Сантандер, 79 ) Сванберг Домингес (Виола, 87 ) Орсолини (Виньято, 69 ) Барроу (Сансоне, 69 ) Сориано Арнаутович
Венеция
Ромеро Хапс Чеккарони Кальдара Маццокки Бузио (Модоло, 80) Вакка (Тессманн, 59) Ампаду Араму (Кийен, 59) Йонсен (Анри, 54) Окереке (Перец, 80)
Предупреждения
Бузио 47, Хапс 73, Ромеро 87
Судьи
Даниэле Киффи

В параллельной встрече «Сампдория» на выезде обыграла «Салернитану» — 2:0. У гостей отличился Антонио Кандрева, еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник хозяев Франческо Ди Таккьо. «Сампдория» прервала серию из трех поражений подряд, команда идет на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками в 13 матчах. «Салернитана» занимает последнюю, 20-ю строчку с 7 очками в 13 играх.

Италия. Серия А. 13-й тур
21 нояб, 17:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Сампдория
Голы
Ди Таккио, 40 (0:1), Кандрева, 43 (0:2)
Салернитана
Белец Раньери Гальоло Дьембер Зортеа (Кешрида, 55 ) Ди Таккио (Шиавоне, 67 ) Кастанос (Оби, 46 ) Кулибали Рибери (Сими, 67 ) Джурич Гондо (Бонаццоли, 55 )
Сампдория
Аудеро Ауджелло Колли Феррари (Шабо, 65) Берешиньски (Дрэгушин, 61) Верре (Аскильдсен, 61) Торсби Экдаль Кандрева Капуто Квальярелла (Габбьядини, 87)
Предупреждения
Берешиньски 24, Экдаль 57, Шабо 86
Судьи
Пьеро Джакомелли

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Metaratings.ru
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23%

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1.48

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20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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