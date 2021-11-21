«Венеция» обыграла «Болонью» и одержала вторую победу подряд, «Сампдория» прервала серию из трех поражений
«Венеция» на выезде обыграла «Болонью» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард гостей Давид Окерке. Благодаря победе «Венеция» поднялась на 13-е место с 15 очками в 13 матчах. «Болонья» идет на 9-й строчке с 18 очками в 13 играх.
В параллельной встрече «Сампдория» на выезде обыграла «Салернитану» — 2:0. У гостей отличился Антонио Кандрева, еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник хозяев Франческо Ди Таккьо. «Сампдория» прервала серию из трех поражений подряд, команда идет на 16-м месте в турнирной таблице с 12 очками в 13 матчах. «Салернитана» занимает последнюю, 20-ю строчку с 7 очками в 13 играх.
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