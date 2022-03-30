«Он приходит на стадион или смотрит матч в своем доме». В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Кокориным

Пресс-атташе «Фиорентины» ответил на вопрос о положении Кокорина в команде

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о ситуации, в которой оказался нападающий Александра Кокорина.

«Кокорин тренируется с клубом, он не выведен из состава, — заявил Ди Франческо «РБ Спорт». — Где он смотрит матчи «Фиорентины», когда не попадает в заявку? Не знаю. Думаю, он приходит на стадион или смотрит в своем доме.

Отметим, что контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

По данным итальянских СМИ, «Фиорентина» намерена продать российского нападающего летом этого года. Флорентийский клуб не рассматривает разрыв контракта с 31-летним футболистом, так как это невыгодно с финансовой точки зрения.

В сезоне-2021/22 Кокорин провел за итальянскую команду пять матчей в чемпионате Италии, в общей сложности сыграв 45 минут.