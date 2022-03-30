«Милан» и «Интер» рассматривают варианты строительства нового стадиона

«Милан» и «Интер» выбирают между вариантами для строительства нового стадиона

Руководство «Милана» и «Интера» готовы рассмотреть варианты строительства нового стадиона. Как сообщает Football Italia, изначально проект строительства арены для миланских клубов в районе «Сан-Сиро» в 2027 году был одобрен в прошлом году и остается основным.

Среди вариантов боссы клубов также рассматривают переезд в город Сесто-Сан-Джованни, который находится в 10 километрах от Милана.

«Для обоих клубов создание нового стадиона остается абсолютным приоритетом, имея определенные сроки для получения разрешения, оставаясь открытыми для других вариантов, если не будет подходящих условий для строительства нового стадиона на «Сан-Сиро», как планировалось изначально», — говорится в заявлении клубов.

Стадион «Сан-Сиро» был построен в 1925 году. Он принимал матчи чемпионата мира в 1934 и 1990 годах, а также финалы Лиги чемпионов сезонов-2000/01 и 2015/16.