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Сегодня, 15:56

«Милан» и «Интер» рассматривают варианты строительства нового стадиона

«Милан» и «Интер» выбирают между вариантами для строительства нового стадиона
Читать «СЭ» в

Руководство «Милана» и «Интера» готовы рассмотреть варианты строительства нового стадиона. Как сообщает Football Italia, изначально проект строительства арены для миланских клубов в районе «Сан-Сиро» в 2027 году был одобрен в прошлом году и остается основным.

Среди вариантов боссы клубов также рассматривают переезд в город Сесто-Сан-Джованни, который находится в 10 километрах от Милана.

«Для обоих клубов создание нового стадиона остается абсолютным приоритетом, имея определенные сроки для получения разрешения, оставаясь открытыми для других вариантов, если не будет подходящих условий для строительства нового стадиона на «Сан-Сиро», как планировалось изначально», — говорится в заявлении клубов.

Стадион «Сан-Сиро» был построен в 1925 году. Он принимал матчи чемпионата мира в 1934 и 1990 годах, а также финалы Лиги чемпионов сезонов-2000/01 и 2015/16.

Источник: https://football-italia.net/inter-and-milan-free-to-consider-other-options-for-their-new-stadium/
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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2.04 16:00
Специя – Венеция
 - : -
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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